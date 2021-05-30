أمريكا تتولي رئاسة «Biofuture Platform» المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة

أمريكا تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform

أعلنت الولايات المتحدة كرئيس لمنصة المستقبل الحيوي المتعددة الأطراف خلال قمة المستقبل الحيوي الثانية ومن المقرر أن تركز الولايات المتحدة، كرئيس مبادرة برنامج "Biofuture Platform"، على تطوير سلاسل توريد مستدامة للكتلة الحيوية ، واستكشاف وصياغة توافق في الآراء بشأن الفهم البيئي للكتلة الحيوية كعنصر أساسي في ثورة التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، وتقارب السياسات الحاسمة لتمكين النجاح".

كما أن الولايات المتحدة على وشك أن تصبح الرئيس القادم لمنصة "Biofuture"، وهي مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين تسهلها وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تم إنشاؤها لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال تعزيز التنسيق الدولي على المستوى المنخفض المستدام. -اقتصاد حيوي للكربون. ستتولى الولايات المتحدة المسؤولية من الرئيس الحالي ، البرازيل ، في يونيو 2021.

وتحت رئاسة البرازيل ، نمت منصة "Biofuture"، التي بدأتها حكومة البرازيل في الأصل في عام 2016 ، لتشمل عشرين دولة عضوًا لديها طموح مشترك لتوسيع نطاق الطاقة الحيوية المستدامة منخفضة الكربون في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وفي عام 2020 ، انضمت إلى المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM) ، وهو منتدى دولي مخصص للجوانب المتعددة لانتقال الطاقة النظيفة ، وأعيد إطلاقه كمبادرة منصة CEM Biofuture Platform. أطلقت منصة Biofuture في العام الماضي مبادئها الخمسة لاستعادة وتسريع الاقتصاد الحيوي بعد COVID لتعزيز التعاون الدولي في إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

وأعرب ديفيد ترك ، نائب وزير الطاقة الأمريكية ، عن أولويات الولايات المتحدة ، وشكر القيادة الحالية لمنصة Biofuture على "إطلاق وقيادة وتنفيذ" ما وصفه بأنه "أداة رئيسية لقيادة التعاون متعدد الأطراف ومناقشة السياسات". لفترة توليهم منصب الرئيس: "بصفتها الرئيس الجديد لمبادرة منصة المستقبل الحيوي ، ستركز الولايات المتحدة على الزيادة المستمرة في عدد البلدان الأعضاء واتساع نطاقها لجعل هذا تحالفًا عالميًا حقًا ، مع التركيز على مجالات التحدي الرئيسية لتطوير إمدادات الكتلة الحيوية المستدامة السلاسل ، واستكشاف وتكوين توافق في الآراء بشأن الفهم البيئي للكتلة الحيوية كعنصر أساسي في ثورة التكنولوجيا النظيفة ، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، وتقارب السياسات الحاسمة لتمكين النجاح. "

كما شهد مؤتمر القمة متعدد الأطراف الذي عُقد في الفترة ما بين 24 و 26 مايو إطلاق مخطط السياسة التاريخي لمنصة Biofuture Platform ، وهو تقييم نقدي للاقتصاد الحيوي العالمي ، يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة معدلات الطاقة الحيوية لتحقيق أهداف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في العقود القادمة.

الولايات المتحدة تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة

يهدف مخطط السياسة، الذي تم الكشف عنه في اليوم الثاني من القمة، إلى تسريع نمو الاقتصاد الحيوي المستدام من خلال تزويد البلدان بالمنهجيات والأدوات والإرشادات العملية لتقييم وتحسين تأثيرات وفعالية سياسات الطاقة الحيوية والاقتصاد الحيوي.

تتضمن الأمثلة الحاسمة للنشر الناجح لسياسات الطاقة الحيوية الواردة في المخطط ما يلي:

-الولايات المتحدة تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة

-مبادرة RenovaBio البرازيلية التي عجلت من استخدام وإنتاج الوقود الحيوي بشكل عام في محاولة للحد من انبعاثات الكربون من النقل بنسبة 10 ٪ خلال فترة عشر سنوات.

