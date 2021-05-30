الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أمريكا تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform

أمريكا تتولي رئاسة «Biofuture Platform» المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة

Biofuture Platform
Biofuture Platform

أعلنت الولايات المتحدة كرئيس لمنصة المستقبل الحيوي المتعددة الأطراف خلال قمة المستقبل الحيوي الثانية ومن المقرر أن تركز الولايات المتحدة، كرئيس مبادرة برنامج "Biofuture Platform"، على تطوير سلاسل توريد مستدامة للكتلة الحيوية ، واستكشاف وصياغة توافق في الآراء بشأن الفهم البيئي للكتلة الحيوية كعنصر أساسي في ثورة التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، وتقارب السياسات الحاسمة لتمكين النجاح".

 

كما أن الولايات المتحدة على وشك أن تصبح الرئيس القادم لمنصة "Biofuture"، وهي مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين تسهلها وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تم إنشاؤها لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال تعزيز التنسيق الدولي على المستوى المنخفض المستدام. -اقتصاد حيوي للكربون. ستتولى الولايات المتحدة المسؤولية من الرئيس الحالي ، البرازيل ، في يونيو 2021.

وتحت رئاسة البرازيل ، نمت منصة "Biofuture"، التي بدأتها حكومة البرازيل في الأصل في عام 2016 ، لتشمل عشرين دولة عضوًا لديها طموح مشترك لتوسيع نطاق الطاقة الحيوية المستدامة منخفضة الكربون في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

 وفي عام 2020 ، انضمت إلى المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM) ، وهو منتدى دولي مخصص للجوانب المتعددة لانتقال الطاقة النظيفة ، وأعيد إطلاقه كمبادرة منصة CEM Biofuture Platform. أطلقت منصة Biofuture في العام الماضي مبادئها الخمسة لاستعادة وتسريع الاقتصاد الحيوي بعد COVID لتعزيز التعاون الدولي في إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

وأعرب ديفيد ترك ، نائب وزير الطاقة الأمريكية ، عن أولويات الولايات المتحدة ، وشكر القيادة الحالية لمنصة Biofuture على "إطلاق وقيادة وتنفيذ" ما وصفه بأنه "أداة رئيسية لقيادة التعاون متعدد الأطراف ومناقشة السياسات". لفترة توليهم منصب الرئيس: "بصفتها الرئيس الجديد لمبادرة منصة المستقبل الحيوي ، ستركز الولايات المتحدة على الزيادة المستمرة في عدد البلدان الأعضاء واتساع نطاقها لجعل هذا تحالفًا عالميًا حقًا ، مع التركيز على مجالات التحدي الرئيسية لتطوير إمدادات الكتلة الحيوية المستدامة السلاسل ، واستكشاف وتكوين توافق في الآراء بشأن الفهم البيئي للكتلة الحيوية كعنصر أساسي في ثورة التكنولوجيا النظيفة ، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، وتقارب السياسات الحاسمة لتمكين النجاح. "

كما شهد مؤتمر القمة متعدد الأطراف الذي عُقد في الفترة ما بين 24 و 26 مايو إطلاق مخطط السياسة التاريخي لمنصة Biofuture Platform ، وهو تقييم نقدي للاقتصاد الحيوي العالمي ، يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة معدلات الطاقة الحيوية لتحقيق أهداف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في العقود القادمة.

الولايات المتحدة  تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة
يهدف مخطط السياسة، الذي تم الكشف عنه في اليوم الثاني من القمة، إلى تسريع نمو الاقتصاد الحيوي المستدام من خلال تزويد البلدان بالمنهجيات والأدوات والإرشادات العملية لتقييم وتحسين تأثيرات وفعالية سياسات الطاقة الحيوية والاقتصاد الحيوي.

تتضمن الأمثلة الحاسمة للنشر الناجح لسياسات الطاقة الحيوية الواردة في المخطط ما يلي:

-الولايات المتحدة  تتولي رئاسة منصة Biofuture Platform المتخصصة في ثورة التكنولوجيا النظيفة
-مبادرة RenovaBio البرازيلية التي عجلت من استخدام وإنتاج الوقود الحيوي بشكل عام في محاولة للحد من انبعاثات الكربون من النقل بنسبة 10 ٪ خلال فترة عشر سنوات.
 

الولاياتات المتحدة رئاسة Biofuture Platform ثورة التكنولوجيا النظيفة

الأكثر قراءة

وزيرا النقل والرياضة يؤكدان جاهزية مصر لإقامة بطولة «Iron Man» الدولية

حيثيات إلغاء إيقاف مرتضى منصور.. هل يلغي الحكم الجديد قرار وزير الرياضة؟ (خاص)

انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

إلغاء قرار «اللجنة الأولمبية» بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

حب وتقدير.. لافتات تحمل صور الرئيس السيسي في قطاع غزة

«الهجرة»: إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو