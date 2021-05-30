الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في سرقة سيارة دفن موتى في عين شمس

محكمة
محكمة

بدأ التحقيق في واقعة سرقة سيارة لنقل الأموات بمنطقة جسر السويس بعين شمس، وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية؛ لكشف ملابسات الواقعة، وضبط وإحضار المتهم.

- تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من القائمين على أحد المساجد الكبرى بمنطقة جسر السويس بعين شمس، يفيد بسرقة سيارة ميكروباص تستخدم فى نقل الأموات، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- عقوبة السرقة قانونا


عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


- الظروف المخففة للعقوبة 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

و نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 

عين شمس واقعة سرقة قانون العقوبات أجهزة الأمن بالقاهرة ضبط وإحضار سرقة سيارة

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