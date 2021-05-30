«الداخلية» تضبط 394 مسجل خطر و1085 قضية مخدرات خلال أسبوع

في حملات أمنية

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، أسفرت عن ضبط 394 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 847 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات وبنادق، و تنفيذ 458396 حكما قضائيا، وضبط 1085 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1186 متهما.

- ضبط 87289 قضية سرقة تيار كهربائي خلال أسبوع



وتمكنت شرطة الكهرباء، خلال أسبوع، من ضبط 87289 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 74٫372٫434 جنيه.



ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا في ضبط 2329 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 25718 شيشة، وغلق 15139 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 103831 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 103435 شخصا.



- ضبط 516 متهما و 27 سلاحا ناريا في دمياط والدقهلية

انت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وجهت الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" و السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 516، متهم، وبحوزتهم ،27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة،.

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط ،394، عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن ،أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – الشرقية – كفر الشيخ - المنيا – قنا - سوهاج - المنوفية -البحر الأحمر - الأقصر – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية - بورسعيد، ، وبحوزتهم ،242 قطعة سلاح نارى – 29 قطعة سلاح أبيض – 4546 طلقة مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة.