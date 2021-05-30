كيفية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا في مصر.. يشهد الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد، زيادة إقبال خلال الفترة الماضية على التسجيل للحصول على اللقاح.

التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا في مصر

وينشر "الدستور" إجراءات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg، ثم اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا.

خطوات التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا في مصر

سيطرح الموقع 3 اختيارات للفئات التي تقوم بالتسجيل إما العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، أو فئات أخرى.

ثم يقوم المواطن بإدخال المعلومات الأساسية التي تشمل؛ لغة التواصل العربية، الاسم "كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر"، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع.

ثم يختار المحافظة التي ترغب فى الحصول على اللقاح بها، والقسم أو المركز الذى ترغب فى الحصول على اللقاح به.

كما يختار المواطن إذا كان يعانى من أمراض مزمنة من عدمه، ثم الوظيفة، البريد الإلكتروني (اختياري)، ثم يقوم بإدخال رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر «إرسال» لتستلم رمز التحقق.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 403 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

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وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينيكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونية من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.