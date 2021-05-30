توقيع الكشف الطبى على 1050 مواطنا بقرية محلة روح

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، إنه تم توقيع الكشف الطبى على نحو 1050 مواطنا فى قافلة طبية بقرية محلة روح التابعة لمركز طنطا، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال القافلة ضمت تخصصات طبية هى الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، وأنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم إجراء الكشف الطبي على أهالى قرية محلة روح بمركز طنطا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.

وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديريه تقوم بعلاج المرضى فى كافة التخصصات القافلة ، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.