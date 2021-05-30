إطلاق مبادرة لسداد ديون غارمات الفيوم

إطلاق مبادرة لسداد ديون غارمات الفيوم
أوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني للبنك في تحقيق الشمول المالي، موضحاً أن هذه المبادرة هي إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي و تمكين المرأة الريفية.
وأشاد رئيس البنك، بالدعم الكامل من محافظ الفيوم والأجهزة القيادية بالمحافظة في تنفيذ المبادرات المختلفة، مؤكداً استعداد البنك الزراعي المصري للمساهمة في استبدال سيارات الأجرة القديمة بمركز اطسا بسيارات حديثة بقروض ميسرة، كما سيتم تزويد المحافظة بعدد 10 ماكينات ATM إضافية جديدة للبنك لتركيبها بالقرى والمراكز، للتيسير على أهالي المحافظة، مشيراً إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالي محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للبنك، كما يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.