الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق مبادرة لسداد ديون غارمات الفيوم

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي

أوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني للبنك في تحقيق الشمول المالي، موضحاً أن هذه المبادرة هي إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي و تمكين المرأة الريفية.

وأشاد رئيس البنك، بالدعم الكامل من محافظ الفيوم والأجهزة القيادية بالمحافظة في تنفيذ المبادرات المختلفة، مؤكداً استعداد البنك الزراعي المصري للمساهمة في استبدال سيارات الأجرة القديمة بمركز اطسا بسيارات حديثة بقروض ميسرة، كما سيتم تزويد المحافظة بعدد 10 ماكينات ATM إضافية جديدة للبنك لتركيبها بالقرى والمراكز، للتيسير على أهالي المحافظة، مشيراً إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالي محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للبنك، كما يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.

رئيس البنك الزراعي اطلاق مبادرة لسداد ديون غارمات الفيوم

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