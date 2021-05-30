«السكة الحديد»: 55 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة عليبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة/الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة/السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:



- القاهرة/أسيوط مدة 50 دقيقة



- أسيوط/أسوان مدة 50 دقيقة

ثالثاً: خط بنها/بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعاً: خط طنطا/المنصورة/دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 55 دقيقة

خامسا: خط قليوب/شبين القناطر/الزقايق/المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات 55 دقيقة

واعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها منتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.