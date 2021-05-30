الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «قماشة».. اشتعال النار في سيارة وتفحمها في الشرقية

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 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور ومقاطع فيديو تظهر قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران فى قطع قماش وأوراق وإلقائها بجوار سيارة بأحد شوارع مدينة الشرقية، مما تسبب في امتداد النيران للسيارة وتفحمها بالكامل. 

ونشر مالك السيارة صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها تفحم سيارته بالكامل، قائلًا: "اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرًا منها، واحد طيب دخل ولع في شوية قصاقيص قماش تحت العربية خسرني 300 ألف جنيه".

- تفاصيل الواقعة

وقال مالك السيارة إنه فوجئ باشتعال سيارته فى العاشرة من صباح أمس السبت، وحاول إطفاءها عدة مرات هو والمارة إلا أنهم فشلوا وتفحمت السيارة بالكامل أمام عينيه.

 وقال: "عربية بربع مليون جنيه اتحرقت قدامي ومقدرتش أعمل حاجة.. واللي عمل كده كان عاوز ينضف الشارع مكانش فى نيته حرقها خالص"، متابعًا أن الشخص الذي أشعل النار بجوارها هو أحد جيرانه فى الشارع، والذى أكد له عدم نيته فى حرق السيارة مما جعله يتصالح معه. 

- أبرز أسباب الحريق

ونرصد أكثر الأسباب شيوعا لحدوث الحرائق:

أولا: أسباب بشرية قد يكون للعنصر البشرى دخل فيها، وذلك مثل:

1. ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة، والتي تشتعل ذاتياً بوجود الحرارة.

2. السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا.

3. الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4. التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5. حدوث شرر أو ارتفاع غير عادٍ فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6. اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7. الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين

8. وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر.

10. الجهل: كسوء استعمال النار.

ثانيًا: توجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها، وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو.

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