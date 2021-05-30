الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «العربية للإعلانات الخارجية»: سنحقق طفرة هائلة بالتعاون مع «المتحدة»

محمد الخريجي
محمد الخريجي

قال محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة «الشركة العربية للإعلانات الخارجية (الأوت دور)، إنَّ السوق المصرية ستشهد طفرة كبيرة في مجال إعلانات الطرق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الخريجي»- على هامش  المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الشركة المتحدة للإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة «إم بي سي» و«الشركة العربية»- اليوم الأحد، أنَّ الشركة حققت نجاحاً كبيراً في السوق السعودية خلال الفترة الماضية و«نسعى لتحقيق النجاح نفسه في مصر».

وتابع: «نسعى لدراسة السوق بشكل كبير للخروج بأحسن نتيجة، والفترة المقبلة ستشهد نتائج هائلة».

وكان ممثلو «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، وقعوا ظهر الأحد، مذكرات تفاهم مع ممثلي شبكة «إم بي سي» و«الشركة العربية» في عدة مجالات.

وقال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة، إنَّ مذكرات اليوم ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي توقعها الشركة حالياً، والمذكرة الأولى مع «الشركة العربية» لتطوير إعلانات الطرق «الأوت دور»، والمذكرة الثانية مع شبكة «إم بي سي» لمحاربة القرصنة وتوزيع منتجات «المتحدة» خارجياً والمشاركة في الإنتاج الضخم.

ورحب ممثلو الشركتين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس السبت، في مؤتمر صحفي تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، بتولي حسن عبدالله رئاسة مجلس الإدارة، وعضوية محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي وأشرف سالمان والدكتور محمد سمير.

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