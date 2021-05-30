قبل بيعها.. إيقاف أعمال تقسيم مقابر بجبانات عامود السواري بالإسكندرية

أوقف حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برياسة المهندسة سحر شعبان،أعمال قيام «تربي» بتقسيم مدفن لبيعه بدون وجه حق بجبانات عامود السواري، و بناءً على تعليمات رئيس الحي، بالمرور الميداني اليومي بالجبانات بنطاق الحي، و تبين قيام «تربي» بجبانات عامود السواري بأعمال تقسيم مدفن بحائط من الطوب وذلك استعدادا لاعادة بيع الجزء الذي اقتطعه من المدفن الأصلي بدون وجه حق وبالمخالفة.

- إزالة المخالفة بشكل فوري



وتم على الفور تكسير وإزالة الحائط الذي تم بناؤه وإعادة المدفن لأصله، كما كان وتم تحرير محضر بالواقعه بقسم كرموز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التربي الذي قام بالمخالفة.

جاء ذلك في إطار حي غرب الإسكندرية بملف الجبانات (عامود السواري - أم كبيببه) وحرصا من رئيس الحي على الحفاظ على حقوق المواطنين والاهالي وحرمه الموتي، مؤكدة انه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف ويعبث بحرمة الموتي ويضر بالاهالي والمواطنين.

- حملة مسائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وكان قد نفذ حي غرب حملة مسائية مكبرة بنطاق الحي، أغلق خلالها الحي 2 مقهى وتطبيق غرامات فورية، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن متابعه الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، والإلتزام بمواعيد غلق المقاهي والمحال والمولات، وما يماثلها وتطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، و استهدفت الحملة كل من شارع ابن سهلان - شارع الملك شاه - شارع أم السلطان- شارع الامير لؤلؤ - شارع مسجد القباري - شارع الأمان ومنطقة مينا البصل بمتفرعاتها.

- تحصيل 11 ألف جنيه غرامات

وأسفرت الحملات عن تحصيل 11 ألف جنيه غرامات، فضلًا عن غلق وتشميع عدد ٢ مقهي غير ملتزمين بمواعيد الإغلاق، ووجود تجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فضلا عن التحفظ على 12 حالة إشغال متنوع

وفي السياق ذاته تم التأكد من التزام كافه المقاهي والمحال بمواعيد الغلق، وشارك بالحملة سكرتير عام الحي واشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والايرادات والرقابة والرصد البيئي بالحي والكول الامني لقسم مينا البصل، و قد تم التنبيه والتشديد على ضروره الالتزام بمواعيد الغلق تطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

ايقاف تقسيم مقابر عامود السواري

ايقاف تقسيم مقابر عامود السواري

ايقاف تقسيم مقابر عامود السواري