الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأوروبي يعارض فكرة حظر الرحلات الجوية المدى لحماية المناخ

المناخ
المناخ

رفض رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي حظر الرحلات الجوية قصيرة المدى بهدف حماية المناخ.

وقال ساسولي لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "قبل أن نتحدث عن إمكانات الحظر، يتعين علينا -بحسب رأيي-البدء في القدرة الهائلة للحركية الصديقة للمناخ والتي لم يتم استنفادها حتى الآن".

وأوضح أنه يمكن مثلا توسيع نطاق خطوط القطارات والحافلات للمسافات القصيرة بشكل كبير، مضيفا أنه يمكن أيضا تشغيل طائرات كهربائية لمسافات قصيرة خلال الأعوام القادمة.

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أنه يتعين على الجميع القيام بإسهامهم من أجل جعل أوروبا محايدة للمناخ حتى 2050، واستدرك قائلا: "ولكنني لا اعتقد أننا إذا بدأنا الآن في شيطنة رحلات العطلات، سيكون لذلك دورا في النهوض... ولكن يتعين علينا مصاحبة الناس وسوف ينجح ذلك بأفضل شكل إذا دعمنا وسائل النقل التي تتسم بأنها مستدامة وجذابة في الوقت ذاته ".


يشار إلى أنه أثير الجدل في ألمانيا حول الرحلات الجوية قصيرة المدى، وصرحت رئيسة حزب الخضر أنالنا باربوك، والمرشحة لتولي منصب المستشارة، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية: بأنه "يجب ألا يكون هناك رحلات جوية قصيرة المدى"، وأضافت أنه يجب ألا يكون هناك أسعار رخيصة مثل 29 يورو للرحلات الجوية إلى مايوركا، إذا كانت هناك جدية فيما يتعلق بسياسة المناخ.


يشار إلى أن جزيرة مايوركا الإسبانية تأتي على رأس الوجهات المفضلة بالنسبة للألمان لقضاء العطلات.


 وفي نفس السياق، قد يشارك البابا فرنسيس في مؤتمر المناخ كوب 26 المقرر في جلاسكو في نوفمبر بحيث تتزامن زيارته مع زيارة البطريرك الارثوذكسي برثلماوس، وفق ما أفاد الثلاثاء كاردينال عضو في "حكومة الفاتيكان".
 

وقال الكاردينال بيتر توركسون الذي يدير "وزارة" التنمية الإنسانية والمكلف خصوصا القضايا البيئية في الفاتيكان: إن "طلب مشاركة" وجه الى البابا من دون أن يتمكن راهنا من "تأكيد مشاركته" لكن الكاردينال الغاني قال إن بطريرك القسطنطينية برثلماوس الاول تلقى بدوره دعوة من منظمي مؤتمر غلاسكو.
 

وأضاف توركسون في مؤتمر صحفي أنه اذا قرر البطريرك التوجه الى غلاسكو "فقد يرغبان (البابا والبطريرك) في تنسيق المواعيد في محاولة ليكونا معا".

البرلمان الاوروبى حظر الرحلات الجوية المناخ

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