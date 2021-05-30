ضمن قافلة طبية.. إجراء عملية استئصال أمعاء لأحد نزلاء دار بسمة للإيواء بالشرقية

قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى القنايات المركزي، بمشاركة الدكتور صبري حشيش رئيس قسم الجراحة، والدكتور مجدي شحاته أخصائي الجراحة، والدكتور أحمد عزت أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات، بإجراء عملية لمريض تم تحويله للمستشفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء الفحوصات الطبية له، ضمن القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الشئون الصحية خلال الأيام القليلة الماضية بدار بسمة للإيواء، وتم استكمال الفحوصات والأشعات اللازمة وإجراء عملية استئصال جزء من الأمعاء، وتوفير أكياس الدم اللازمة مجاناً، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

- قافلة طبية لرعاية نزلاء دار بسمة

يأتي ذلك استكمالا للقافلة الطبية لنزلاء دار بسمة لرعاية الأطفال والكبار بالزقازيق، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضي، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

- إجراء 5 عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية بمستشفى السعديين

يذكر أن الفريق الطبي بقسم الأورام بمستشفى السعديين، بقيادة الدكتور طه عبد الوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، والدكتور محمد عبدالله، والدكتور محمد محمود أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة سمر محمد مدرس التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى، قد قام بإجراء 5 عمليات جراحية ذات مهارة خاصة لاستئصال أورام سرطانية، منها استئصال ورم سرطاني بالقولون، واستئصال ورم بالثدي، والغدد الليمفاوية تحت الإبط، واستئصال ورم بالرحم، مع اتخاذ كل حدود الأمان، وجميع الحالات جيدة وتحت الملاحظة الطبية، وجار تحضير المرضي للعلاج الكيماوي بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفي بلغ 39 حالة حتى الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، وأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.