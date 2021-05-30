الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعتمد 119 مليون جنيه لتمويل 23 مركزا لتجميع الألبان

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركزا في 10 محافظات.

وأوضح الصياد، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة عليه حوالي 253 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأشار الصياد إلى أن اللجنة اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعي المصري لـ23 مركز تجميع ألبان في محافظات: البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية، سوهاج، الاقصر، دمياط، بني سويف، لافتا الى ان اجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز، بحوالي 119 مليون و631 ألف جنيه، يشمل تطوير المعدات والإنشاءات والسيارات المجهزة والأدوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

-الزراعة تعتمد ١١٩ مليون جنيه لتمويل مركز لتجميع الالبان

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