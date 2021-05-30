2256 لجنة لفحص تظلمات «تكافل وكرامة».. و«التضامن» توضح الإجراءات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تلقي تظلمات تكافل وكرامة عبر بوابة شكاوى البرنامج وبوابة شكاوي مجلس الوزراء وتطبيق شكاوي الخط الساخن 19680، وجرى الرد على 70% منها، وجار فحص المتبقي.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها، أن عدد لجان المساءلة المجتمعية التي تم تشكيلها من القيادات الحكومية والأهلية والشعبية والمعتمدة من طرف المحافظين وتحت قيادة رؤساء الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية بلغت 2256 لجنة، للمساهمة في التحقق من بيانات المستفيدين.

وأكدت، أنه تم تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الإستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، وتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بدورية شهرية وذلك من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة.



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي تكلفة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" منذ مارس 2015 وحتى مارس2021 بلغ أكثر من 61 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "تكافل" على مستوى المحافظات 2 مليون و109 آلاف و519 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" مليونا و260 ألفا و701 مستفيد، وبلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 388 ألفا و528 مستفيدا، بإجمالي 3 ملايين و758 ألفا و748 مواطنا، فيما نسبة الإناث المُسجل أسمائهن البطاقات الصادرة 75.5%.

وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفاله، ما يهدد صحتهم وسلامتهم واستقرار الأسرة بشكل عام.

