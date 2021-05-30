رفع 145 طن مخلفات وتركيب وصيانة 96 كشاف وعامود إنارة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا أنها قامت برفع 145 طن مخلفات، وإزالة حالتي تعدي وصيانة 96 كشاف وأعمدة إنارة بجانب أعمال رصف وتجميل وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري.

و قال عماد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية أن قسم الانارة قام بتركيب 70 كشاف و9 لمبات ليد جديدة وتم صيانة 9 اعمدة إنارة و8 خلايا كهربائية وفي نفس السياق تم صيانه ورصف طريق بطول 1000متر، بنطاق الوحدة المحلية لتيسير حركة المواطنين و حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وقد تم رصد حالتين تعدي علي املاك الدولة وتم ازالتهم وعمل محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

- رفع 145 طن من المخلفات الصلبة و الأتربة

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة والتجميل برفع 145 طن من المخلفات الصلبة و الأتربة، وتهذيب 15 شجرة وتجميل طريق مصر اسوان الزراعي بألوان علم مصر لاضافة مظهر جمالي للقرية والحفاظ على صحة المواطنين وذلك خلال النصف الثاني لشهر مايو.

- متابعة سير العمل بالمواقف وتطبيق الإجراءات الاحترازية

من ناحية آخري قام الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه محمود سلامة مدير المواقف بمتابعة سير العمل بالمواقف وأماكن تحصيل الرسوم، و أكد على التزام المواطنين وقائدي السيارات بارتداء الكمامة خلال جولته الميدانية، بمدخل مدينة المنيا الشمالى أمام نقطة شرطة دمشير، تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة سير العمل بالمواقف وكذلك التأكيد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة المنيا علي أن الوحدة المحلية تقوم بحملات علي مدار اليوم لمتابعة الألتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والأحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وذلك بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القري بجانب أستمرار أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.

إزالة تعديات بقرية البرجاية

إزالة تعديات بقرية البرجاية

إزالة تعديات بقرية البرجاية

إزالة تعديات بقرية البرجاية

إزالة تعديات بقرية البرجاية