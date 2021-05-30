ضبط عصابة نسائية متخصصة في سرقة السائقين على «الاقليمي» بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، تخصصن في سرقة سائقي السيارات على الطريق الإقليمي في القليوبية، حيث يقفن على جانب الطريق ويقمن باستيقاف سيارات النقل التابعة للشركات، لعلمهن بأنها توزع بضائع أو تحصل أموال، ثم تقوم اثنتان منهن بمشاغلة السائق بالمزاح، وتقوم الثالثة الجالسة بجواره بسرقة أي أموال معه، وأحيلت المتهمات إلى نيابة مركز بنها، فتولت التحقيق.

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام قوة أمنية تابعة للمركز بضبط 3 سيدات يقمن بمغافلة السائقين وسرقتهم على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها.

و جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز بنها بتفقد الطريق الإقليمى فى نطاق المركز، شاهدت القوة أحد الأشخاص يقوم بمطاردة 3 سيدات على الطريق، محاولا الإمساك بهن فقامت القوة بضبطهن.

- تحديد المتهمات وضبطهن

وبالفحص تبين أنهن كلا من "م.ع. ح" 32 سنة، و"و.ع. ح"، 40 سنة، و"هـ. ع. أ"، 45 سنة، وبسؤال الآخر تبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تصنيع الجبن، واتهمهن بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه أثناء توقفهن على جانب الطريق حيث طلبن منه توصيلهن، وأثناء ركوبهن معه غافلته إحداهن وقامت بسرقة المبلغ من حقيبة كانت بجواره بها 37 ألف جنيه، واكتشف السرقه عقب نزولهن فقام بمطاردتهن.

وأفادت التحريات، أن المتهمات ارتكبن وقائع كثيرة مماثلة وبتفتيشهن، عثر بحوزتهن على حقيبة بها ملابس محجبات عبارة عن "6 خمارات وملابس منتقبات"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحجز المتهمات للعرض مع تحريات مباحث مركز بنها حول الوقعة.