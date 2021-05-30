3 محاور فى تعاون «المتحدة» مع «إم بى سى»

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأحد، مذكرات تفاهم مع «الشركة العربية للإعلانات الخارجية» ومجموعة قنوات «إم بي سي».

وجرى الإعلان في مؤتمر صحفي أقيم بأحد فنادق القاهرة عن توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» و«الشركة العربية للإعلانات الخارجية» للعمل المشترك على تطوير إعلانات «الأوت دور» في مصر حسب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

المذكرة الثانية بين «المتحدة» ومجموعة قنوات «إم بي سي» تشمل التعاون عبر 3 محاور، الأول هو المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازم من خلال الشركات التابعة للشركة المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

المحور الثاني يتعلّق بالشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، أما المحور الثالث فيتعلّق بحصول «إم بي سي» على حقوق استغلال وتوزيع مصنفات فنية من إنتاج «الشركة المتحدة» سيتم تحديدها بين الطرفين.

حضر توقيع مذكرات التفاهم حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الخريجي، رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية، وسام برينت، الرئيس التنفيذي لـ«إم بي سي».