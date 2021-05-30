البرازيل: إعطاء 66.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن في البرازيل إعطاء إجمالي 66.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 586 ألفا و 193 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل 1.2 سنة لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت عملية التطعيم في البرازيل قبل 18 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 16.5 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 461 ألفا و 57 ، بعد مرور عام و13 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 170 مليونا و634 ألفا و46 إصابة.



كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و548 ألفا و682 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 152 مليونا و604 آلاف و49 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.