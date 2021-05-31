دعم الوجوه الشابة.. دراما حسن حسني «تخلد تاريخه» في ذكرى رحيله

يوافق اليوم، الأحد، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير حسن حسني والذي غيبه الموت في 30 مايو 2020، حيث برع في تقديم العديد من الأدوار وكان معروفًا بدعمه للوجوه الشابة، “الدستور” ترصد في السطور أبرز أعمال الفنان الراحل.

جاءت بداية تعرف الجمهور على “حسن حسني” في التلفزيون عبر مسلسل أبنائي الأعزاء.. شكرًا بطولة الفنان عبد المنعم مدبولي وإنتاج 1979 ومع مطلع عقد الثمانينيات شارك في العديد من الأعمال الدرامية في استوديوهات دبي وعجمان والتي عُرضت بالخليج العربي.

كانت بداية حسن حسني سينمائياً من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان 1975، ثم لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس الذي أخرجه عاطف الطيب في 1982، بعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه منها البرئ (1986)، البدروم (1987)، الهروب(1991)، ومع المخرج محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم(1988).

وعلى الرغم من ابتعاد حسن حسني عن المسرح لعدة سنوات، إلا أنه عاد للمسرح في منتصف عقد الثمانينات، فقدم 1985 المسرحية الفكاهية اعقل يا مجنون مع الفنان الكوميدي محمد نجم، وبعدها في 1987 قدم مع سهير البابلي ومع صديق عمره حسن عابدين مسرحية ع الرصيف.

برر حسني ابتعاده عن المسرح لنحو 8 سنوات قائلاً: "على الرغم من عشقي للمسرح إلا أنه لم يكن سبب شهرتي، فالناس لم تعرف بوجود ممثل اسمه حسن حسني إلا بعد مشاركتي في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا"، وقتها دخلت بيوت المصريين وحققت الشهرة التي كنت أحلم بها، وهو مالفت نظري إلى أهمية أعمال التلفزيون وأثرها على تحقيق الفنان للانتشار" فيلم اللمبي بطولة محمد سعد وحسن حسني وعبلة كامل وحلا شيحة.

كان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في عالم السينما والانتشار المكثف ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام، فعمل مجددًا مع المخرج عاطف الطيب في فيلم دماء على الأسفلت (1992) تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة نور الشريف.

لعب حسني شخصية سكرتير بمحكمة شريف السمعة يُتهم زورًا بتقاضي رشوة. حاز على عدة جوائز على دوره في الفيلم، منها جائزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما المصرية عام 1993، متفوقًا على عدة أسماء بارزة منها نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.[18] ونال أيضًا جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم فارس المدينة (1993) للمخرج محمد خان، ثم قدم شخصية "ركبة" القرداتي الصعبة والمركبة في فيلم سارق الفرح إنتاج عام 1994، ونال على هذا الدور 5 جوائز منها جائزة من إيطاليا.

قدّم مع فيفي عبده عام 1994 مسرحية حزمني يا، وفيها ابتكر حسن حسني دور "القرين" التي قدمها الشاب محمد هنيدي، وأن يرتدي الثنائي نفس الملابس، وهو ما حقق نجاحًا كبيرًا لهنيدي.[19] وقدم عام 1999 مسرحية عفروتو مع هنيدي.

بالرغم من بداياته التي جسد فيها أدوار الشر، إلا أن حسن حسني اتجه للأدوار الكوميدية مع بداية الألفية الثالثة ولا سيما مع الوجوه الشابة حتى أن بات تميمة الحظ للنجوم الشباب مثلما حصل عام 2002 مع محمد سعد في فيلمه اللمبي الذي حقق وقتها إيرادات تعد الأعلى حينذاك في تاريخ السينما المصرية.

يعد محمد سعد أكثر الممثلين الشباب الذي شاركهم حسن حسني أعمالهم يليه هاني رمزي برصيد 9 أعمال، منها محامي خلع (2002) و غبي منه فيه (2004) وآخرها قسطي بيوجعني (2018).

ويأتي أحمد حلمي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأعمال مع حسني بعدد 7 أعمال، منها فيلم ميدو مشاكل (2003) و جعلتني مجرما وآخرها فيلم خيال مآتة (2019).

واشترك مع كريم عبد العزيز في 4 أفلام منها الباشا تلميذ.[21] وكان علاء ولي الدين أوائل الوجوه الشابة التي ساعد حسني في تقديمها. فقدّم معه فيلم عبود على الحدود (1999)، والناظر (2000)، وابن عز (2001) وعربي تعريفة (2003).

شارك حسني في ما يقرب من 500 عمل بين مسرح وتلفزيون وسينما، كان آخرها هو مسلسل سلطانة المعز الذي عُرض في رمضان 2020.