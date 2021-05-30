ماليزيا: 79 وفاة و7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 6 آلاف و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و79 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة انخفاضا في الإصابات الجديدة من 9 آلاف و20 إصابة أمس السبت، وهو أعلى مستوى سجلته منذ بداية الجائحة، بحسب ما نقلته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبد الله، إن ولاية سيلانجور تظل الولاية التي تسجل أكبر عدد من الإصابات فسجلت 2477 إصابة، تليها منطقة كوالالمبور الفيدرالية بعدد 616 إصابة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في ماليزيا ارتفع إلى 565 ألفًا و533 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الناجمة عنه إلى 2729 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 484 ألفا و787 شخصا بعد تعافي أكثر من 5 آلاف شخص آخر، فيما ما تزال هناك 78 ألفا و17 حالة نشطة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.84 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.