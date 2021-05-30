تأييد واسع لخطة «2021-2022» بمجلس الشيوخ: تخفف من الظروف الصعبة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021-2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى حافظ على معدلات نمو مقبولة رغم جائحة كورونا نظرا للسياسات الرشيدة والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.

وأشادت فوزي بما استهدفته الخطة للتخفيف من الظروف الصعبة، والذى يتجلى فى البعد الاجتماعي من مساندة الفئات الأكثر تضررا في الجائحة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة" لتحسين صحة المواطن، وهو ما يميز الجمهورية الثانية 30 يونيو مع العمل على تحسين معدلات التضخم والفقر والأمية.

وأشارت البرلمانية إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أعرب النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته علي مشروع الخطة، مشيراً إلى أنه شرف بعضوية لجنة الشؤون المالية كرئيسا لهيئة برلمانية خلال مناقشة الخطة وكانت بمثابة نموذج يحتذى به للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم الحديث عن كافة هموم الشعب وملاحظاته لاسيما فيما يتعلق بالسياسيات النقدية والتي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت الوزيرة بنقل كل ماتم من مناقشات لمحافظ البنك المركزي.

فيما وجه النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مشيرا إلى أن مصر سارت بخطى غير عادية فى خطى التنمية.

وقال دعبس، إن خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، متميزة، وتم العرض علي الوزيرة العديد من المشاكل الداخلية في المحليات والشهر العقاري.

كما أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الموافقة علي مشروع الخطة للعام المالي الجديد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإصلاحات الاقتصادية وكذا للشعب المصري على تحمل المعاناة، قائلاً: " إذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، ولم يتحمل الشعب، معرفش إيه الأرقام اللي كنا هنقولها مع الوزيرة النهاردة، الوضع كان هيبقي صعب".

وعبر الخولي عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مرونة الخطة لا سيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.

وشدد النائب على أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتاً إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتى يشعر المواطن أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، داعيا إلى التوسع في إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل على التصدي للبيروقراطية الإدارية.