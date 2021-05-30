الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا يناقش خطة تطوير الحديقة الدولية لتعظيم إيرادات الدولة

أجتماع لتطوير الحديقة
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا

عقد اليوم العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعا لمناقشة آليات وخطط تطوير العمل بالحديقة الدولية بمنطقة أبوفليو شرق النيل، وذلك للعمل على تعظيم إيرادات الدولة والاستفادة القصوى منها.

ناقش رئيس مركز ومدينة المنيا، آليات تطوير العمل بالحديقة الدولية لتعظيم إيرادات الدولة، حيث ناقش الرصيد الحالى للصندوق وحجم الإيرادات والمصروفات، وكذلك خطط تطوير الحديقة من خلال الاستفادة القصوى بالإمكانات المتاحة بالمكان وتخصيص مكان للتصوير الطبيعى (الفوتو سيشن)، ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالمكان لتليق بجمهور المواطنين المترددين عليها.

حضر الاجتماع المهندس حامد فخرى نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد رشاد سكرتير المدينة، المهندسه امال عبد الله مدير الإدارة الهندسية والمهندسة أميرة عبد الفتاح مدير المتابعة ومحمد عبد العظيم مدير الحديقة ، وعضو من الإدارة القانونية والحسابات والعقود والمشتريات حيث أكد رئيس مركز ومدينة المنيا علي ضرورة  بذل المزيد من الجهد لتعظيم إيرادات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا في أي من الأمور التي تفيد المواطن المنياوي، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات لإدارة الكورنيش بالبدء في تطبيق غرامات مالية فورية وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات واللوائح في حالة إلقاء قمامة في كورنيش النيل بقيمة خمسون جنيها.

وناشد رئيس مركز ومدينة المنيا المواطنين بضرورة الحفاظ علي كورنيش النيل وما تم به من تطوير نظرا لأهميته التاريخية كعنوان لمدينة المنيا عروس الصعيد وأكد علي ضرورة الالتزام بكل التعليمات من إجراءات احترازية ، ومنع افتراش المساحات الخضراء والقاء القمامه ، للحفاظ علي الكورنيش كونه احد اهم مكتسبات المحافظة، وأشار إلى أن أعمال التطوير ستجري تباعا في المدينة خلال خطة العام المالي القادم، حيث من المستهدف تطوير مداخل المدينة وأيضا خطة تطوير داخل الأحياء سيتم الإعلان عنها قريبا.

أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
أجتماع لتطوير الحديقة الدولية بالمنيا
رئيس مدينة المنيا تطوير الحديقة الدولية العميد محمد صلاح إيرادات الدولة مكان للتصوير

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