ميناء الإسكندرية يستقبل 238 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد 238585 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 3331 حاوية مكافئة.

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 83 سفينة، كما تم دخول وخروج عدد 13197 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.