عاطلان يقتلان سيدة لسرقة فيلتها بحدائق الأهرام.. قرار بتجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الأحد، حبس عاطلين متهمين بقتل ربة منزل مسنة داخل فيلتها بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المتهمان بقتل ربة منزل داخل مسكنها في حدائق الأهرام بالجيزة، أجريا معاينة تصويرية للكشف عن كيفية ارتكابهما الجريمة، وقتلهما الضحية بدافع السرقة، وأقرا بأن أحدهما يعمل خفيرا لدى المجني عليها واستعان بصديقه المتهم الثاني، وحاولا سرقة مسكنها، إلا أنها حاولت مقاومتهما، ما دفعهما لإنهاء حياتها خنقا.

- الأدلة الجنائية تعاين مسرح الجريمة

وأجرى خبراء الأدلة لجنائية معاينة لمسرح الجريمة، لجمع الأدلة، وإعداد تقرير عن كيفية وقوع الحادث، وطريقة تسلل المتهمان لمسكن الضحية وقتلها لسرقتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استغلا إقامة الضحية بمفردها، وقررا سرقتها وتسللا لفيلتها، وخلال تنفيذ السرقة، شعرت الضحية بهما، فأنهيا حياتها واستوليا على مبلغ مالي وفرا هاربين.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بحدائق الأهرام، بإجراء التحريات تبين أن خفير وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

- عقوبة القتل قانونا

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.