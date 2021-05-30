الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على وصية حسن حسني لـ هاني رمزي قبل وفاته

حسن حسني
حسن حسني

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني الذي ولد في 15 أكتوبر من عام 1931، وبدء نشاطه الفني مبكراً ويعد من أهم الفنانين، بجانب أنه يأتي ضمن قائمة الفنانين الأكثر تقديماً للأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون حيث قدم ما يقرب من 488 عملاً.

وتكشف «الدستور» في ذكرى وفاته وصيته للفنان هاني رمزي بسبب «فيلم غبي منه فيه»، حيث أوصاه قبل قبل رحيله بفترة بتقديم جزء ثاني منه وهو ما يسعي إليه هاني رمزي حالياً ويبحث عن سيناريو مختلف لتقديمه. 

وولد حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي، ولمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

من المسلسلات التي عمل بها (أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون). 

نال جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم دماء على الأسفلت. وهو من أكثر الممثلين نشاطا وحضورا في العقدين الأخيرين، حيث قام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال.

 


 

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