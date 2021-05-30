الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات امتحانات الشهادات

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم السبت اجتماعاً مع مديري المديريات للوقوف على استعدادات المديريات لامتحانات الشهادات.
وخلال الاجتماع استمع محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، لشرح وافي حول استعدادات مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ومديرية الأمن حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتأمين اللجان وتوفير سيارات الاسعاف.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن التعاون بين كافة المديريات يهدف إلي تسهيل عملية تأمين الامتحانات.

وأضاف أن الهدف هو توفير كافة الاحتياجات للطلاب لضمان تأديتهم الامتحان بكافة سهولة ويسر.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية علي ان جميع المديريات جاهزة ومستعدة لبدء الامتحانات وأنه تم التأكيد علي ضرورة توفير المعقمات والمواد الكحولية علي مداخل المدارس.

وتابع محافظة الإسماعيلية أن جميع اللجان يجري تعقيمها قيل بدء الامتحانات وأنه سيتم تعقيمها يوميا عقب خروج الطلاب من اللجان ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور  اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ومديري  مدريات التربية والتعليم ومديرية أمن الإسماعيلية ومديرية الصحة وشركة الكهرباء ومرفق الإسعاف ومديرية التموين وهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده لتبدأ الامتحانات الثلاثاء 1 يونيو وتنتهي الاثنين 7 يونيو.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب بالامتحان في مادة اللغة العربية الثلاثاء لمدة ساعتان ونصف ثم مادة العلوم الأربعاء لمدة ساعتين ثم مادة الهندسة الخميس لمدة ساعتين ثم مادة الجبر والاحصاء السبت لمدة ساعتين ثم اللغة الأجنبية الاحد لمدة ساعتين على أن تكون مادة الدراسات الاجتماعية اخر المواد يوم الاثنين الموافق 7 يونيو.

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