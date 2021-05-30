الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بنى سويف تستعد لامتحانات الإعدادية بكواشف حرارة و14 طالبا باللجنة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

راجع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 والتي ستنطلق بعد غد الثلاثاء وتختتم في الــ7 من نفس الشهر"، حيث يؤدي الامتحان 51 ألف و564 طالبا وطالبة الامتحان من خلال 330 لجنة فرعية موزعين على جميع الإدارات التعليمية.

ووجه محافظ بني سويف  باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية.

وكذلك متابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، وأنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات،مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

كما استعدت لجنة تقدير الدرجات لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2 يونيه 2021، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير،مع  تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال،فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول"بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

بني سويف محافظة امتحانات الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد هاني غنيم تشكيل غرف عمليات عام الدراسي 2020 2021

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