السفير الروسي في فيينا: لم نتفق على جولة سادسة للمحادثات الحالية مع إيران

أكد السفير الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، أن جولة المحادثات الحالية مع إيران هي الأخيرة، قائلا "ولم نتفق على جولة سادسة".

وأعرب المبعوث الروسي في وقت سابق عن تفاؤله الكبير بنتائج المفاوضات، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا معتبرا أن الجولة الخامسة قد تكون الأخيرة.

وتتواصل في العاصمة النمساوية فيينا المحادثات النووية الإيرانية، وتتحدث جميع الأطراف عن تقدم مهم في هذه المباحثات.

من جانبها، أكدت إيران حصول مناقشات عامة لحل الخلافات الرئيسية، مشيرة إلى وجود قضايا عالقة يستمر التفاوض حولها.

كما أعرب مندوب المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية إنريكه مورا عن اطمئنانه من إمكانية الوصول إلى اتفاق في المفاوضات.

فيما أشار رئيس الوفد الأمريكي المفاوض في فيينا روبرت مالي، إلى مفاوضات بناءة، لكنه قال في الوقت نفسه إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

وفى السياق ذاته، أفادت مصادر إيرانية مواكِبة لمفاوضات فيينا بأن الولايات المتحدة ما زالت ترفض إلغاء جميع العقوبات.

ولفتت المصادر إلى أن رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي لم يكن يشكل مانعا كبيرا أمام المفاوضات، حيث تؤكد واشنطن استعدادها لرفع العقوبات التي تشمل أهم القطاعات الاقتصادية الإيرانية.

في المقابل ترى إيران أن رفع العقوبات وحدها لا جدوى منه، إذ من بينها عقوبات أساسية وضعت مرة أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مثل حظر القطاعين المالي والنفطي.

وقبل يومين، ومع استمرار الجولة الخامسة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية بين دول 4+1 وإيران، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الولايات المتحدة وبريطانيا بتحریف أهداف تلك المفاوضات.

وأشار زاده إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب إلى إسرائيل، فى تغريدة على حسابه على تويتر "وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا و بغية كسب رضا العدو اللدود للاتفاق النووي، يقومان بتحريف مفاوضات فيينا، مضيفا إنه لأمر محبط".