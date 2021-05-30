الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة الدولي

الضبطية
الضبطية

أحبطت جمارك القاهرة، برئاسة عبدالعظيم حمادة، تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9620 القادمة من الشارقة حيث اشتبه حسام سليمان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبتين سودانيتي الجنسية حاولتا استغلال الزحام  للخروج مسرعتين من صالة الوصول، وتم سؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجابتا بالنفى .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X Ray بمعرفة علي الشرقاوي مأمور الفحص فلم يتم ملاحظة وجود شيئ .

وبالعرض على مصطفي دولة، مدير الحركة، قرر تكليف نهى مصطفى لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 37 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الاولى و36 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الثانية بإجمالي 73 هاتف محمول مخبأة على جسم الراكبتين، وتكون فريق العمل المساعد من علي الشرقاوي مأمور الجمرك وعلي فهمي بالأمن الجمركي.

وقرر عبدالعظيم حمادة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 15 و 16 لسنه 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

قانون تعليم الاتصالات اجراءات فحص مطار القاهرة الدولي

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