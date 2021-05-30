«الداخلية» تضبط 10 قضايا عملة واختلاس واستيلاء على المال العام بـ 2.8 مليار جنيه

أسفرت جهود الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية، في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1532، قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

وكان من ابرزها ضبط 10، قضايا فى مجال مكافحة جرائم ،الإتجار فى النقد الأجنبى – التحويلات المالية غير المشروعة - توظيف الأموال، قضايا في مجالات ،اختلاس المال العام والاستيلاء عليه – بطاقات إئتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و 852 مليون و 400 ألف و338 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها

كما تم ضبط 295، قضية ضرائب عامة ، ،153، قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، ،55، قضية فى مجال الجمارك ، ،21، قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، ،240، قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ ،483، حكما قضائيا ،267، قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط ،

- ضبط 516 متهما و27 سلاحا ناريا في 3 محافظات

و واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ،بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" و السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 516، متهم، وبحوزتهم ،27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة،.

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط ،394، عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن ،أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – الشرقية – كفرا لشيخ - المنيا – قنا - سوهاج - المنوفية -البحر الأحمر - الأقصر – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية - بورسعيد، ، وبحوزتهم ،242 قطعة سلاح نارى – 29 قطعة سلاح أبيض – 4546 طلقة مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة،

جدير بالذكر، أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها ،سلاح - مخدرات – سرقة،.

- ضبط 847 سلاحا ناريا في حملات أمنية

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط ،847 قطعة سلاح نارى أبرزها ،رشاش - 72 بندقية آلية – 49 مسدس - 109 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 616 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 140 خزينة - 1194 قطعة سلاح أبيض،، وضبط ،3، ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم ،5 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع – 1813الطلقات مختلفة الأعيرة – 55 خزينة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط ،5، تشكيلات عصابية ، ضموا ،12، متهماً ، إرتكبوا ،34، حادث سرقة متنوع.

وكشفت الداخلية غموض ،68، حادث متنوع أبرزها ، قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى ،110، متهمين، وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ ،458396، حكما قضائيا.. بإجمالى ،40658، متهما، بينها ،1815، حكم جناية، و ،167210، أحكام حبس، و،224925، حكم غرامة ،و،64446، مخالفة.

- قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 8723 قضية تموينية

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات أسفرت عن ضبط ،8723 قضية تموينية متنوعة، ، بينها ضبط ،207، قضايا أسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت ،4131 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم ،557685 جنيه،، وضبط ،29، قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت ،187345 لتر، لبيعها فى السوق السوداء، وضبط ،8487، قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت ،1399٫643، طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط ،328، قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت ،304٫270، طن ، وكذا ضبط ،81، قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت ،24٫050، طن.

- ضبط 1085 قضية مخدرات

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1085 قضية اتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها ،1186، متهما، وبحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر ، وزنت ،180٫572 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت ،127٫571 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت ،21٫818 كيلو جرام، ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت ،19٫486 كيلو جرام،، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت ،851 جرام، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ،670 جراما، و ،29,521، قرص مخدر مختلف الأنواع.

- ضبط 87289 قضية سرقة تيار كهربائى

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 87289، قضية فىي مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد .

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 322، قضية متنوعة ، أبرزها جرائم ،سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة، .. وكذا ضبط ،2، تشكيل عصابى ضما ،4، متهمين إرتكبوا ،2، واقعة "سرقة".

وأسفرت جهود مباحث المصنفات عن ضبط 458 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: ،268، قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها ،عدد من المقاهى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية"بالمخالفة للتعاقدات على الاستخدام المنزلى وليس التجارى" – عمالة بدون شهادة صحية - محال ألعاب إلكترونية "بدون ترخيص"،، وكذا ،190، قضية فى مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها ،عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص.

- ضبط 737 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط ،737، قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا ،صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة،، وكذا ضبط ،1160، قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، ،34، قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ،التعدى بالردم ، ، ،198، قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، ،143، قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين ،594، لنش سياحى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط ،10، قضايا تهريب ،بضائع– مستحضرات تجميل، ، وكذا ،76، قضية متنوعة من أبرزها ،دخول الدائرة الجمركية – نصب ، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط ،2021، قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها ،حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار، وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط ،14، قضية بإجمالى ،16، متهم.. بمضبوطات بلغت ،1 طن و340 كيلو جرام.

وفى مجال المخالفات المرورية ، تم ضبط 260638، مخالفة مرورية متنوعة منها 41249 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6021 موقف عشوائى،، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد ،162، مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ،443، من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد ، حالات، وفحص ،460، مركبة تبين مخالفة ،38، مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ،5074، من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد ،294، سائق منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.