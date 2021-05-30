الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 عمال إثر سقوط ونش كهربائي ببورسعيد

مصرع وإصابة أشخاص
مصرع وإصابة أشخاص

لقي عامل مصرعه بينما أصيب اثنين آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، اثر سقوط ونش عليهم داخل مصنع مواسير.

واستقبل مستشفى عطاء كل من: وائل على حسن السيد، 47 عامًا، مصابا بكسر في قاع الجمجمة ودخل العناية المركزة، وهاني نصر الدين السيد، 40 عامًا، مصابا بخلع في الكوع الأيسر وشرخ بالفقرات القطنية السابعة، ومصطفى محمد مصطفى، 66 عامًا، جثة هامدة، إثر سقوط ونش عليهم داخل مصنع مواسير.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان استقبل مستشفى الـ سليمان التخصصي بمحافظة بورسعيد، إمس، المصابة "ريتاج محمد وليد فياض" وتبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بطلق خرطوش في الوجه.

تم تحويل الطفلة الي مستشفي الرمد  التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلي الفور قام طاقم طبي علي أعلي مستوي بتقديم الخدمة الطبية، وقرر الأطباء خروج الطفلة من المستشفي واستكمال العلاج بالمنزل.

وأكد شهود عيان لـ"الدستور " أن الواقعة كانت بمنطقة على بن ابى طالب بنطاق حي الزهور، أثناء مرور "زفة فرح" يشارك بها عدداً كبيراً من الدرجات النارية، وأثناء قيام أحد المشاركين في إستخدام سلاح ناري خرطوش،  أصيبت الطفلة بطلق نارى خرطوش بالوجه. 

عامل مصرع سقوط ونش بورسعيد

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