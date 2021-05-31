دليلك الكامل لأزياء الأم الحامل لصيف 2021 من كبرى الماركات العالمية

من متابعة المواعيد في المستشفى والاستعداد للولادة، إلى البحث عن أفضل عربة أطفال والتأكد من حصولك على المكملات الغذائية الصحيحة، هناك الكثير لتفكر فيه بمجرد أن ترى خطًا إضافيًا يتسرب في عرض اختبار الحمل هذا.

في حين أن هناك بلا شك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بأزياء الأمومة، مجرد البحث عن هاتين الكلمتين يؤدي إلى أكثر من 190 مليون نتيجة على Google، إلا أنه غالبًا ما تبدأ في الشعور بأنك ستضطر تمامًا للتضحية بالذوق الشخصي لصالح أي شيء يناسبك.

أزياء الأمومة

وتوجد العديد من الماركات التجارية التي تلبي احتياجاتك في تلك الفترة، حتى لا تضطر إلى شراء خزانة ملابس جديدة بالكامل، فمجموعة من القطع الأساسية من البنطلونات المطاطية، والفساتين الأنيقة ستلبي الغرض في أزياء سوف تتلاشي أغلبها بمجرد أن يولد الطفل.

أزياء الأمومة

تقدم لك بعض الماركات مثل كوس وأركيت القمصان الكتانية ذات الحجم الكبير والسراويل القصيرة المطاطية السخية إلى الفساتين المرنة والضخمة، والصنادل القصيرة، والملابس المترهلة للاسترخاء فالخياطة مريحة يمكن أن تستوعب الشكل المتغير، وكل ذلك بأقمشة ذات جودة عالية.

أزياء الأمومة

وهناك ماركة أسوس تقدم لكي مجموعة صحية من الأساسيات مثل حمالات الصدر، وقمصان مناسبة للرضاعة الطبيعية، أما ماكرة سيرافين فترتدي منها دوقة كامبيردج أثناء حملها، وتتميز أكثر بملابس السهرة والفساتين الجاهزة لحفلات الزفاف، وكذلك أيضا الملابس الداخلية.

أزياء الأمومة

زار التي تأسست في إسبانيا تقدم بشكل روتيني مجموعة بأسعار معقولة من الفساتين القطنية والقمصان الضخمة التي يمكن أن تعمل بشكل جيد أثناء الحمل، وإتش أند إم تقدم مجموعة من البيجامات، وفساتين الجيرسيه الخالدة، والجينز، والبلوزات الأنيقة.

أزياء الأمومة

وتقدم جوجو مامان بيبي السروال القصير المريح في الصيف، وملابس السباحة القطنية، والصنادل ذات الطباعة المقطعة والملابس الداخلية.