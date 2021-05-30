تخلص من العدوانية.. ملخص كتاب «100 سر بسيط من أسرار السعادة»

يقدم مؤلف كتاب «100 سر بسيط من أسرار السعادة» مجموعة من خلاصة أبحاث دراسة حياة الناس العاديين واستخلاص ما يجعلهم سعداء، أي أن أسرار السعادة في هذا الكتاب لا تتلخص في تجربة المؤلف ديفيد نيفن، فيقول في المقدمة الخاصة بالكتاب إن تفسيري وتأويلي لهذه الأبحاث يُساعد أولئك الذين يُريدون أن يعرفوا المزيد عن الفرق بين السعداء وغير السعداء أن تساعد الذين يُريدون أن يعرفوا ما الذي يستطيعون فعله للاستمتاع بالحياة، بشكل أكثر.

وإليكم في سطور أهم ما ورد في هذا الكتاب من معلومات.

خطة السعادة

هناك ما يُسمى بخطة السعادة أي أن الإنسان هو من يجعل نفسه سعيد وهو من يجعل نفسه غير سعيد، فكل من السعيد وغير السعيد يمرون بمشاكل حياتيه ولكن الفارق هو أن الأول لا يسمح للأفكار غير الإيجابية أن تسيطر عليه طوال الوقت ولا يعطي للحزن وقت كبير، بينما غير السعيد يركز على كل ما هو سلبي ويجعل هذه الأمور الحزينة تسيطر عليه وتأخذ من وقته فترة كبيرة.

للحياة هدف ومعنى

من لديه هدف في الحياة يسعى من أجله يشعر بالرضا عكس من ليس لديه هدف في الحياة يشعر دائمًا بأن الحياة بلا معنى، فأنت لم تخلق بلا معنى فلا شيء يمكن أن يكون هو ذاته لو أنك لو توجد في الحياة، ولكن لابد أن تكون أهدافك منسجمة بعضها مع بعض لكي تتحقق.

ليس من الضرورى الفوز في كل مرة

الحياة مكسب وخسارة ولو تم الوقوف على الخسارة فقط لن تستمر الحياة، فهي منافسة هناك أشخاص إذا خسروا في التنافس يقولون أن هذا ما توقعه فهو يتوقع دائمًا الخسارة في المنافسة وهذا غير صحيح فالحياة عبارة عن منافسة تارة تكسب وتارة تخسر بشرف.

كُن حكيمًا في عقد المقارنات

عليك عدم المقارنه بأشخاص لديهم امكانيات أعلى وظروف جعلتهم يصلون لمكانة معينة غير متوفرة لديك، بل أجعل المقارنه عادلة حتى لا تتعرض للخفقان عدة مرات، ولا تتنازل بالطبع عن طموحك، وعليك أن تكون واقعي في توقعاتك فأيضًا التوقعات الواقعيه هي سر من أسرار السعادة التى سردها المؤلف.

الصداقة تهزم المال

من بين ايضًا الأسباب التى سردها المؤلف تكمن بها سر السعادة أن يكون لديك أصدقاء، فإذا أردت أن تسأل الشخص سعيد أم لا عليك أن تسأله عن أصدقاؤه وليس رصيده في البنك، فقد حدد الباحثون العناصر الأساسية في الحياة السعيدة، وتكمن في تعاطف الأصدقاء ودفء الأسرة المتلاحمة، والعلاقة الطيبة مع زملاء العمل والجيران، فهي تشكل 70%من السعادة الشخصية.

وهناك أسرار أخرى تحدث عنها الكتاب مثل التطوع في جمعيات خيرية أو تعليمية أو غيرها، ولا تفكر بمبدء ماذا لو، وعليك تأسيس فريق رياضي محلًي، تخلص من العدوانية تجاه أصدقاؤك وعائلتك، ولا تكون مفرطًا في الوقاية.