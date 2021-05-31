الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استغاثة أسرة بحي السكرية: «البيت بيقع علينا ومعندناش بديل» (صور)

عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط

"شقوق وتصدعات ملأت أرجاء المكان، جدران وأسقف خشبية تالفة تستند على بعض الحوائط الآيلة للسقوط".. هكذا كان حال أحد المنازل بحي السكرية- أحد أحياء القاهرة التاريخية- في الدرب الأحمر.

“البيت بيقع علينا ومعندناس بديل” بهذه الكلمات استغاث كرم رمضان- أحد أفراد الأسرة المكونة من أربعة أشخاص القاطنة بالمنزل- بعد أن ضاقت بهم السبل بالرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذهم قبل أن يصبحوا أموات تحت أنقاض هذا المنزل المتهالك، قائلا إنه حاول مرارا وتكرارا الوصول لحلول مع الحي الخاص بالمنطقة ولكنها دون جدوى.

وأضاف رمضان في حديثه مع الدستور أن أجزاء المنزل تسقط واحدة تلو الأخرى وهم مقيمين فيه بمفردهم بعد فر منه جميع السكان خوفا من السقوط عليهم ولم يتبقِ سوانا، متابعا: “دخلنا بسيط وغير قادرين على الحصول على شقة أخرى”.

وتابع: "مبقتش عارف أروح الشغل ولا أفضل قاعد في البيت عشان خاطر أبويا وأمي وكل شوية جزء من الحيطان يقع والسلم بيقع".

والتقطت سعاد محمود الحديث من طرف نجلها كرم قائلة: "أعمل عاملة نظافة وزوجي عامل يومية، وحالتنا المادية لا تمكنا على الحصول على شقة أخرى".

واستكملت حديثها قائلة: “بستغيث بالرئيس لإعطاء أوامر بترميم المنزل خاصة وأنه من أقدم منازل حي السكرية”، مشيرا إلى أن هناك تطوير لأحياء القاهرة التاريخية قريبا أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته للمنطقة، إلا أن وضع المنزل لايتحمل الانتظار.

عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط بحي السكرية
عقار آيل للسقوط بحي السكرية
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
أسرة حي السكرية
أسرة حي السكرية
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط
حي السكرية استغاثة أسرة من سقوط منزلهم الرئيس عبدالفتاح السسيسي القاهرة التاريخية عقار آيل للسقوط

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