تصغره بـ23عاما.. من هي زوجة رئيس وزراء بريطانيا الجديدة؟

تزوجت كارى سيموندز من رئيس وزراء بريطانيا رسميا بعد زفافها أمس، في حفل صغير "سرى" لم يحضره سوى 30 شخصا في كاتدرائية ويستمنستر بلندن، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل زفافه إلا اليوم الأحد.

وكانت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي أسفرت عن طفل عمره عام ولد العام الماضي قبل اتخاذ خطوة الزواج ولكنهما اعلنا عن خطبتهما فبراير الماضي.

فمن هي تلك السيدة التي تتحدث عنها صف بريطانيا ويقال عنها إن لها يد في اتخاذ بعض القرارات السياسية؟

-كاري سيموندس، تبلغ من العمر 33 عاما، هي ابنة ماثيو سيموندس، أحد مؤسسي صحيفة الإندبندنت، والمحامية جوزفين ماكفيه، وقد ولدت ونشأت في جنوب غربي لندن، ودرست التاريخ والمسرح في جامعة واريك.

-كان أول عمل لها في المجال السياسي مع زاك جولدسميث، النائب المحافظ عن حيي ريتشموند بارك ونورث كينجستون.

-بدأت العمل كمسؤولة إعلامية في الحزب في عام 2010، وفي عام 2012 عملت في فريق جونسون لإعادة انتخابه عمدة للعاصمة البريطانية لندن.

- عملت مع وزير الثقافة حينئذ وحاليا جون وبيتجيدل قبل أن تصبح مستشارة إعلامية خاصة لساجد جاويد عندما كان وزير دولة للمجتمعات والإدارات المحلية.

-ثم أصبحت مديرة الإعلام في الحزب وعمرها 29 عاما فقط، قبل أن تغادر المنصب عام 2018 للعمل في العلاقات العامة في مؤسسة أوشيانا Oceana، وهو مشروع يستهدف حماية الحياة البحرية.

-وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصف سيموندس نفسها بأنها "محافظة"، وهي تنشر باستمرار معلومات وأخبار عن سوء معاملة الحيوانات وتلوث البيئة.

-تقول عن نفسها: إن فترة تدريب أمضتها في جمعية خيرية تعنى بالحيوانات جعلتها مشدودة "لكل شيء يتعلق برفاهية الحيوان، وأريد بذل المزيد من الجهد بهذا الصدد".

- تقول عنها وسائل إعلام بريطانية أنها صاحبة الفضل في إقناع جونسون بالإبقاء على حظر صيد الثعالب، وبجعل رفاهية الحيوانات بين تعهداته في أول خطاب له كرئيس للحكومة.

- هي واحدة من الناشطات في مجال ختان الإناث المنتشر في الدول النامية خاصة أفريقيا

-وفي عام 2009 كشفت سيموندس لصحيفة ديلي تليجراف أنها خلال عامها الدراسي الأول في الجامعة استقلت سيارة أجرة كان يقودها جون ووربويز الذين أدين لاحقاً باغتصاب عشرات النساء.

-وتحدثت قائلة إنها كانت تنتظر الحافلة في غرب لندن في يوليو عام 2007 عندما عرض عليها توصيلها بسيارته مقابل خمسة جنيهات إسترلينية. وقالت إنه عرض عليها كوبا من الشامبانيا رمته من نافذة السيارة، ولكنها شربت جرعة من الفودكا عرضها عليها.

-سلطت وسائل الإعلام الضوء على علاقة رومانسية بينها وبين رئيس وزراء بريطانيا الحالي للمرة الأولى في أوائل عام 2019.

-وكان جونسون وزوجته الثانية صديقة الطفولة مارينا ويلر قد أعلنا بدء إجراءات الطلاق في عام 2018 بعد زواج استمر 25 عاما وأثمر 4 أبناء.

-وعندما أصبح جونسون رئيسا للوزراء في يوليو عام 2019 شوهدت سيموندس بين الجمهور الذي وقف لتحيته وهو يدخل مقر رئاسة الحكومة

-ويعيش الشريكان في شقة فوق رقم 11 داونينج ستريت، وقد قاما بتنبي كلب صغير من جمعية خيرية لإنقاذ الحيوانات في جنوب ويلز، أطلقا عليه ديلين.

-وجونسون، البالغ من العمر 55 عاما، هو ثالث رئيس حكومة مطلق منذ عام 2018 وسيموندس هي أصغر شريكة أو زوجة لرئيس حكومة خلال 173 عاما.