سر زواج رئيس الوزراء البريطاني في كنيسة كاثوليكية رغم مخالفته قوانينها

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تبادل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا ، وعود الزواج مع خطيبته سيموندس ، 33 عامًا ، في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية أمام مجموعة من الأصدقاء المقربين والعائلة، ليصبح أول رئيس وزراء يتزوج وهو في منصبه منذ أن تزوج اللورد ليفربول من ماري تشيستر في عام 1822.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان ذلك يأتي بعد ستة أيام فقط من إرسال الزوجين - الذين تعرفوا على بعض في جزيرة موستيك الكاريبية في ديسمبر 2019 ولديهم طفل ويلفريد ، ويبلغ من العمر عامًا واحدًا - بطاقات حفظ التاريخ إلى الضيوف لإخبارهم بالحضور يوم السبت الموافق 30 يوليو ، 2022 مجانًا للاحتفال بالزواج.

بطاقات زائفة



على الرغم من إرسال البطاقات، كان من الواضح أن الزوجين يخططان للاحتفال الصغير سرا منذ ستة أشهر.

بموجب قواعد كورونا الحالية ، هناك حد لعدد وهو 30 ضيفًا في حفلات الزفاف - على الرغم من أنه من المتوقع رفع الحد الأقصى في 21 يونيو - "يوم الحرية" - عندما يتم رفع معظم القيود.

ومع عودة جونسون إلى العمل الأسبوع المقبل ، يبدو من غير المرجح أن يقضي الزوجان - اللذان سيظهران لأول مرة كزوج وزوجة في قمة مجموعة السبع في يونيو - شهر عسل.

حضر ويلفريد البالغ من العمر عام واحد حفل الزفاف ، وكذلك شاهدين رسميين، وشاركت سيموندس صورة ابنهما أمس في حقل من الزهرة الزرقاء - والتي تكهن البعض بأنها إشارة إلى تقليد "شيء أزرق".

ومن المعروف أيضًا أن راشيل وجو وليو جونسون ، شقيق جونسون ، حضروا الزفاف مع والده ستانلي.

وقيل إن كبار مستشاري رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء اندهشوا من أن حفل الزفاف السري قد تم.

كما شوهد موسيقيون يغادرون داونينج ستريت هذا المساء، وارتدت سيموندز فستانًا أبيضًا ، بدون طرحة زفاف وسارت في الممر إلى أنغام الموسيقى الكلاسيكية.

تفاصيل الزفاف

ووصف أحد الضيوف سيموندس بأنها تبدو "سعيدة للغاية" ووصف جونسون بأنه "ذكي للغاية وأنيق ... لم يلفت نظره إليها".

وبحسب الصحيفة تعد كاري سيموندس كاثوليكية متدينة، كما تم تعميد بوريس جونسون ككاثوليكي - لأول مرة لرئيس وزراء جالس.

مخالفة قوانين الكنيسة

وكان جونسون قد تخلى في وقت سابق عن كاثوليكية والدته، وأصبح أنجليكانيًا أثناء وجوده في إيتون.

وقال إن اعتبار نفسه "مسيحيًا جادًا متدينًا" سيكون "طنانًا" في مقابلة له عام 2015.

لكن رئيس الوزراء - المطلق مرتين - تزوج أمس خطيبته سيموندس ، 33 عاما ، في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية.

ولا تسمح الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالمطلقات بالزواج في كنائسها - ولكن هناك طريقتان كان من الممكن أن يتفاداها المتزوجان حديثًا.

وأوضحت كاترين بيبينستر ، الكاتبة والمذيعة الكاثوليكية ، أنه نظرًا لأن بوريس جونسون كان نفسه قد تعمد كاثوليكيًا لكنه تزوج سابقًا في أماكن غير كاثوليكية ، فإن الكنيسة لم تعترف بزيجاته السابقة.

وقالت: بالنسبة للكنيسة هذا هو زواجه الأول.