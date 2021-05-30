الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر حديد التسليح اليوم الاحد 30-5-2021 من ارض المصنع

حديد والتسليح
حديد والتسليح

سعر حديد التسليح اليوم.. شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 30_5-2021 مع بداية التعاملات  الصباحية  تراجعاً بأسعار الحديد بنسبة وصلت إلى حوالي 5% بالنسبة للصلب بعد الحملة التي شنتها الصين اليوم بسبب ارتفاع خام الحديد ، بينما تراجع خام الحديد في الأسواق عن الحد الأدنى للتداولات اليومية لأسعار الحديد، التي شهدت قفزات كبيرة في البورصات العالمية خلال مايو الحالي، إثر وزيادة الطلب على الخام، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار طن الحديد في مصر بقيمة تجاوزت 1000 جنيه مصري.

سعر حديد التسليح اليوم

ترصد الـ«الدستور «أسعار الحديد» اليوم في أسواق مواد البناء بمصر، لمقارنة أسعار الشركات يبعضها البعض والتعرف على أفضل الأسعار، وعلى المشتري أن يكون على علم بأن الأسعار المعلنة مختلفة عن أسعار البيع للمستهلك، حيث يزيد سعر الطن بعد إضافة قيمة النولون الذي يستخدم لنقل الحديد من المصانع إلى المستهلكين والقيمة المضافة بنسبة 14% . 

 اسعار الحديد اليوم فى مصر للمستهلك

حديد عز 

سجل  سعر حديد عز  اليوم سعر 14600 جنيهًا للطن ارض المصنع وهذه الأسعار ليست شاملة قيمة النولون للمستهلك.

حديد بشاي 

 وصل سعر  حديد بشاي اليوم  14500 جنيهًا للطن أرض المصنع  غير شامل قيمة النولون للمستهلك 

حديد العتال 

 ويبع طن حديد العتال اليوم بقيمة 14500 جنيها للطن غير شامل النولون والقيمة المضافة  

حديد المصريين 

 سجل سعر طن  حديد المصريين  اليوم 14550 بقيمة  جنيه للطن غير شامل النولون والقيمة المضافة  

حديد الجيوشي 

وبلغ سعر طن  حديد الجيوشي  اليوم ارض المصنع بنحو 14400 جنيهًا، غير شامل النولون والقيمة المضافة 

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حديد العشرى 

 سجل  سعر طن حديد العشرى اليوم 14500 جنيهًا للطن  أرض المصنع غير شامل القيمة المضافة والنولون.

حديد المعادي 

وصل  سعر طن حديد المعادي اليوم خلال نهاية شهر مايو بقيمة  14300 جنيها أرض المصنع غير شامل قيمة المضافة والنولون.

مصر ستيل 

كما سجل حديد مصر ستيل سعر اليوم الأحد نحو  14450 جنيهًا للطن،أرض المصنع غير شاملة قيمة النولون. 

حديد الداخلية 

 بيع طن  حديد الداخلية اليوم  بسعر 14300 جنيهًا للطن  غير شاملة النولون 

حديد المراكبي 

 سجلت أسعار الحديد المراكبي اليوم بقيمة 14400 جنيه للطن غير شاملة النولون 

حديد عطية 

ووصلت أسعار حديد عطية اليوم بقيمة  14300 جنيه للطن غير شاملة النولون 

حديد بيانكو 

 بينما سجلت اسعار طن حديد بيانكو اليوم بقيمة 14400 جنيهًا أرض المصنع  غير النالون 

حديد سرحان 

بلغت أسعار  حديد سرحان  اليوم نحو 14500 جنيه لطن ارض المصنع غير شاملة النالون 

حديد الكومي 

سعر حديد التسليح اليوم.. سجلت أسعار حديد الكومي  اليوم بقيمة 14300 جنيه لطن بأرض المصنع غير شاملة النالون .

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