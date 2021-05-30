توقعات إيطالية بخسارة 1.3 مليون وظيفة بنهاية العام الحالي بسبب كورونا

قالت وكالة انسا الإيطالية، إن تقرير إيطالي توقع خسارة 1.3 مليون وظيفة بنهاية العام الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير الصادر عن اتحاد الصناعيين الإيطاليين ومصرف أونيكريديت، إلى أن فقدان الوظائف سيشمل جميع الشركات الإيطالية، ليس فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا الشركات الصغيرة والكبيرة.

وأفاد بأنه في الفترة بين ديسمبر 2019 ونهاية عام 2021 ، سيفقد حوالي 1.3 مليون مواطن وظائفهم، أي ما يعادل 8.2% من إجمالي 16 مليون موظف جراء حالة الطوارئ الصحية، معظمهم يعملون في قطاع الخدمات.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى عن استعداد بلاده لاستقبال السياح من جديد، عقب اجتماع لمجموعة العشرين تركز على وضع السياحة والسفر بعد جائحة كورونا، وقال عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في روما حول السياحة: "العالم يريد السفر إلى إيطاليا.. إيطاليا مستعدة لاستقبال العالم".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن السياحة ستنطلق من جديد بقوة كما كانت من قبل أو حتى أقوى"، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون "أكثر استدامة وشمولية".

وعملياً، في انتظار طرح جواز السفر الأوروبي الذي أعلنت المفوضية إصداره في منتصف يونيو، أدرجت الحكومة الإيطالية جواز سفر وطنيا أخضر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أواخر مايو"، مما يسمح بالسفر في جميع المناطق، وفقا لدراجى.

سلالة جديدة من كورونا في فيتنام

وأعلنت السلطات الصحية في فيتنام، أمس السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية معا، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

