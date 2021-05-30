لفقدان طفلة بصرها بقنا.. السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ 16 طبيبًا

عاقبت محكمة جنح قسم قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سليم أبورسحلي، 16 طبيبًا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة مدى الحياة.

و قالت والدة الطفلة، أنها اكتشفت فقدان بصر ابنتها بالصدفة أثناء قيامها بتشغيل وإطفاء اللمبة، لافتة إلى أن أطباء بمستشفى قنا العام، أهملوا في علاجها داخل الحضانة، ولم يبلغوها بما حدث.

- تفاصيل القضية

وأضافت الأم "أ. ج. أ"، المقيمة بمنطقة المنشية، بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، أن مأساتها بدأت منذ يوليو قبل الماضي، عندما وضعت تؤام "ع" و"ت"، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، وتم وضعهما داخل إحدى الحضانات الخاصة، توفي عمر، بعد بضعة أيام، ثم استمرت الطفلة في الحضانة لقرابة أسبوعين، ونظرا لتكلفة الحضانة المرتفعة داخل المستشفى الخاص، حاولنا نقلها إلى مستشفى قنا العام، لإيداعها في الحضانة هناك.

واستكملت من هنا بدأت رحلة المعاناة، فالطفلة ظلت في الحضانة لمدة 40 يوما، وقرر الأطباء خروجها بعد ذلك دون أن يخبروها بحالة ابنتها، وبعد أن أكملت "ت" 3 أشهر تفاجأت الأم بأن ابنتها كفيفة لتبدأ الأسرة رحلة البحث عن العلاج، لترى طفلتهم النور.

- زيادة الأكسجين سبب فقدان الطفلة لبصرها

وأثناء رحلة العلاج الشاقة، اكتشفت الأسرة، أن السبب في فقدان الطفلة بصرها، زيادة نسبة الأكسجين أثناء تواجدها في الحضانة، لم تفكر الأسرة وقتها، إلا في إيجاد طريقة لعلاج الطفلة، وبعد أن علمت أن هناك صعوبة في ذلك، قررت اللجوء للقضاء، وتقدمت بشكوى للنيابة العامة، تتهم فيها أطباء بالتسبب في إصابة رضيعتها بالعمى نتيجة إهمال أطباء مستشفى قنا العام.

و تم احالة القضية التي حملت رقم 2005 لسنة 2021 جنح قنا، إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، التي عاقبت المتهمين بالسجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.