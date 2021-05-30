بولندا تسجل 775 إصابة جديدة و125 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البولندية، 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و871 ألفا و371 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان وفقا لراديو بولندا، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 125 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 73 ألفا و682 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 1964 حالة تعافوا من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين مليونين و636 ألفا و675 حالة.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 170 مليونا و634 ألفا و46 إصابة.



كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و548 ألفا و682 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 152 مليونا و604 آلاف و49 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

