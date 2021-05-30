مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعاتها الجماعية في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها الجماعية، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين على أسهما منتفاه بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30 ” ينسبة بلغت 4. 0%، بما يعادل 41 نقطة، ليسجل مستوى 10283 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى “إيجي إكس70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.81 % ، بما يعادل 40 نقطة، ليسجل مستوى 2265 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.42 %، بما يعادل 44.7 نقطة، ليسجل مستوى 3194 نقطة.

جاء ذلك وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 777.5 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 403.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 29.6 الف صفقو شراء و بيع.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، بيع إجمالي عدد أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة 1.6 مليون سهم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، راية القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 9400 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، البدر للبلاستيك، 940 ألف سهم، 39460 سهم، على التوالي.

من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة من الشركات المدرجة بالبورصة عن نتائح اعمالها ، حيث حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك الفترة 2.763 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.268 مليار جنيه بزيادة قدرها 495 مليون جنيه بنسبة 21.8%، وبلغ مجمل الربح المحقق خلال الفترة 481 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 282 مليون جنيه بزيادة قدرها 199 مليون جنيه بنسبة 70.6%، كما بلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة 343 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 198 مليون جنيه بزيادة قدرها 145 مليون جنيه بنسبة 73.4%.

في شأن آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تغطية الاكتتاب على المرحلة الثانية من زيادة الرأسمال بإجمالي عدد 763.6 ألف سهم وتمثل نسبة 0.09% من رأس المال بعدد 382.36 مرة.