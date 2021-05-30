الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لفتح تحقيق مستقل عن مقتل 13 شخصًا في كولومبيا

مقتل 13 شخصًا في
مقتل 13 شخصًا في كولومبيا

 أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشيليت" عن بالغ قلقها بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة  كالي بكولومبيا، والتي أسفرت عن 13 قتيلا على الأقل.

ودعت "باشيليت" – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد - إلى إجراء حوار وفتح تحقيق مستقل حول مقتل 13 شخصا.

وكان الرئيس الكولومبي "إيفان دوكي" قد أمر الجمعة الماضية الجيش بالانتشار في شوارع كالي، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز التظاهرات العنيفة المستمرة ضد الحكومة منذ شهر .

يذكر أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا الجمعة الماضية في مدينة كالي خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل شهر في كولومبيا وقمعتها قوات الأمن بشدة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد شهر من بدء المظاهرات في كولومبيا في 28 أبريل الماضي، ضد مشروع حكومي لزيادة الضرائب، وعلى الرغم من أن الحكومة تراجعت عن مشروعها، إلا أن السخط الشعبي تواصل، وتحول إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق أخر،  أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في  كولومبيا تسجيل 540 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للمعدل اليومي للوفيات .
 

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى 87747 حالة وفاة ، كما سجلت 20494 إصابة جديدة بكوفيد19- ليصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و 363 ألفا و 61 حالة.
 

يذكر أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

كولومبيا كورونا

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