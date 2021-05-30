الأحد 30 مايو 2021
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سياسي

«التخطيط»: توجيه 74 مليار جنيه استثمارات للزراعة و68 مليار لتبطين الترع

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

 ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ. 

وقالت السعيد، إن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 2021-2022 لكل قطاع، موضحة أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بـمعدل نمو يزيد عن 9%، و3.6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20%. 

وأضافت، أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي 2023-2024.

 وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة، مشيرة إلى أن مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%. 

كما أشارت السعيد إلي المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.

التنمية الاقتصادية قطاع الزراعة وزيرة التخطيط الاستزراع السمكي الخطة الاستثمارية مشروعات التنمية وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الصادرات الزراعية استكمال الجلسة العامة التنمية الزراعية

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