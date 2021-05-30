مقتل 9 من مسلحي طالبان بينهم قائد محلي بأفغانستان

قالت حكومة مقاطعة لغمان في بيان أن 9 مسلحين على الأقل قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن النار على مخبأ لطالبان في منطقة اليشينج بمقاطعة لغمان شرقي أفغانستان اليوم (الأحد).

وهاجمت قوات الأمن مخبأ لطالبان في قرية نجيل بمنطقة اليشينج المضطربة في الساعات الأولى من اليوم، ما أسفر عن مقتل 9 متمردين من بينهم قائد محلي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه لم تقع خسائر بين قوات الأمن أو المدنيين خلال الهجوم.

ولفت إلى أن أجزاء من مقاطعة لغمان وعاصمتها مدينة مهترلام التي تبعد 90 كم عن شرقي العاصمة، كابول، كانت ساحة للقتال على مدار الشهر الماضي، وكان مسلحو طالبان الذين هاجموا منطقة دولت شاه، مركز مقاطعة لغمان، يقاتلون للسيطرة على مهترلام ولكن المحاولات فشلت.

ولم تعلق طالبان على الهجوم حتى الآن.

وفي سياق اخر، قال فيلق العمليات الخاصة - في بيان إن قوات الكوماندوز تمكنت من تحرير 41 شخصًا، من بينم 19 من أفراد قوات الأمن، من سجن تابع لطالبان بإقليم هيرات الغربي مساء الاثنين الماضي.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت في قرية مروى التابعة لمنطقة بشتون زرغون بالإقليم، مضيفًا أن "سبعة من حراس السجن قتلوا خلال العملية".

وأكد أن القوات الأفغانية صادرت أيضًا أسلحة خلال العملية ودمرت ست دراجات نارية تابعة لحركة طالبان.

من جانبها حذرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، البلدان المجاورة من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات في أفغانستان بعد انسحابها من هناك.

وقالت في بيان: "إذا حدثت مثل هذه الخطوة فسوف يتحمل من يرتكبون مثل هذه الأخطاء مسؤولية كافة الإخفاقات والصعوبات"، ولم يشر البيان إلى بلد محدد.

ومع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن 11 سبتمبر موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، يتوقع خبراء ودبلوماسيون أن يشمل دور واشنطن في المنطقة مستقبلا الاعتماد على قواعد في بلدان مجاورة خاصة باكستان.