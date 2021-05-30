إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأخميم سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، نتج عنه إصابة 6 أشخاص باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم للمستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ”ملاكي” قيادة “عز الدين . ا .م” 56 سنة موظف – ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من:- قائد السيارة وأنجاله “عمار . ع . ا . م” 13 سنة طالب والطفل “حمزة . ع . ا . م” 9 سنوات والطفل “زياد . ع . ا . م” 4 سنوات و” حماده . ك . خ” 14 سنة طالب و”ياسر . ف . ا” 26 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية من مستقلي السيارة ” أشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم”.

تم نقل المصابين للمستشفى وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت شهدت قرية الحريدية دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك نتج عنه إصابة عاملين من مستقلي التوك توك الأول باشتباه نزيف بالصدر والآخر سحجات باليد اليسرى، وجرى نقلهما لمستشفتي سوهاج الجامعي وطهطا العام وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الحريدية ”فرعي” دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص ” قيادة “عماد . ا . ا . م” 32 سنة سائق – ويقيم / دائرة مركز طهطا إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية ” توك توك ” قيادة “محمود . س . ص . ه” 24 سنة عامل – ويقيم نزلة القاضي دائرة مركز طهطا.



نتج عن الحادث إصابة كلاً من:- “خلف . ع . م” 30 سنة عامل ” اشتباه نزيف بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم ” و”هشام . ح . ا” 18 سنة عامل ” سحجات باليد اليسري ” – ويقيمان بناحية نزلة القاضي / دائرة مركز طهطا من مستقلي التوك توك .

تم نقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي والثاني لمستشفى طهطا العام وبسؤالهما قرروا بمضمون ما تقدم.

تم التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.