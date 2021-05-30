الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

«الصحة العالمية»: خطر الوفاة بـ«كورونا» يزداد بنسبة 50% لدى المدخنين

التدخين
التدخين

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا المستجد يعد سببًا إضافيًا للإقلاع عن التدخين، وذلك قبل اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو.


ونقلت المنظمة عن مديرها الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف، تصريحاته التي يقول فيها: "خطر الإصابة بمسارات مرضية صعبة لفيروس كوفيد-19 والوفاة يزداد بالنسبة للمدخنين بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بغيرهم".


وتابع رئيس المنظمة: "لذا يعد الإقلاع عن التدخين أفضل شيء يمكن للمدخنين القيام به من أجل الحد من خطر الإصابة بمسارات خطيرة لفيروس كوفيد- 19 وكذلك خطر الإصابة بأمراض سرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي".


وبحسب تقديرات المنظمة، هناك على مستوى العالم 1.3 مليار مدخن، ويموت أكثر من ثمانية ملايين أشخاص سنويًا بسبب تدخين التبغ، من بينهم 1.2  مليون شخص تقريبا لا يدخنون بأنفسهم، ولكنهم يتعرضون لآثار التدخين من آخرين في محيطهم.


وأضافت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن أغلب مدخني التبغ موجودون في الصين، بواقع 306 ملايين شخص تقريبًا.


وتأتي ألمانيا في المركز الـ17 على قائمة الدولة المستهلكة للتبغ، بواقع 17 مليون شخص مدخن.


إصابات كورونا حول العالم

 

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع  إلى 170 مليونا و634 ألفا و46 إصابة.


كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفاع  عدد الوفيات إلى 3 ملايين و548 ألفا و682 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 152 مليونا و604 آلاف و49 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الصحة العالمية كورونا المدخنين فيروس كورونا

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