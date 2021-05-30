الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: محكمة الاحتلال مددت اعتقال عدد من المقدسيين لمدد مختلفة

محكمة الصلح الإسرائيلية
محكمة الصلح الإسرائيلية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية،اليوم الأحد، إن ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس، مددت فترة اعتقال عدد من الشبان لمدد متفاوتة بذريعة استكمال التحقيق .

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها أورده " تلفزيون فلسطين" اليوم الأحد،أن المعتقلين الذين تم تمديد توقيفهم هم محمد عبيد، وخالد شويكي، وبسام أبو سبيتان، وزينة حلواني، وهبة مكية، ومحمد العباسي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الأشغال العامة الفلسطينية محمد زيارة، أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة سوف تلبي جميع متطلبات المجتمع، وأن التقديرات الأولية تشير الى أن حجم الدمار يقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح زيارة، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن الحكومة في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن شفافية عملية اعادة الاعمار، الذي سيتم اختيار اعضائه بالتشاور مع كل الجهات التي لها علاقة بعملية اعادة الاعمار.

وقال: "بعد جولة عمل في القطاع ولقاء المتضررين من الأهالي، كان واضحا استهداف الاحتلال للمدنيين، وللأبراج والمباني السكنية، والمصانع، والبنية التحتية، والطرق، والمياه، ومحطات الصرف الصحي، المعالجة والضخ، وجميع مناحي الحياة"، مؤكدا أن الحكومة كانت تعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ على أساس إعداد الخطط الإغاثة وإعادة الإعمار، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد حصر وتقييم الأضرار الموجودة، والأولوية تنصب للقطاع الصحي، والطرق، والمصانع، والبيوت.

وقال: "نعمل الآن مع مؤسسات أممية على عملية تقييم حقيقية للأضرار الموجودة، تبدأ من مستوى عال بخرائط أقمار صناعية، وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منشأة تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها، علاوة على تقييم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وعدد الأيام التي سوف يتوقف فيها العمل، وغيرها من أمور ستأخذ بعين الاعتبار في قضية التعويض".

فلسطين رام الله الاحتلال

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