«فستان البليزر».. اختيار الملكة ليتيزيا في آخر ظهور لها

تفضل الملكات والأميرات الظهور بأجمل إطلالتهن، خاصة في الأعمال والمهام الرسمية، وكونهن في مناصب رفيعة تجعلهن تحت الأضواء وملابسهن تتحدث عن الموضة اليوم، وعن الموضة والأناقة، تألقت الملكة ليتيزيا بصحبة الملك فيليب بأحدث إطلالتها في مراسم الاحتفال باليوم الوطني للقوات المسلحة الإسبانية في العاصمة مدريد، حيث وضعا أكاليل الزهور لتكريم الذين فقدوا حياتهم من أجل البلاد في عرض عسكري مهيب.



إطلالة الملكة ليتيزيا



واعتمدت الملكة ليتيزيا، أسلوب "فستان البليزر" باللون الوردي الفاتح في إطلالة عصرية جذابة، تكشف عن أناقة معهودة للملة ليتيزيا.



وجاء فستان البليزر الذي ارتدته مزينا بالأزرار، ونسقته مع حقيبة كلتش وردية وحذاء بنفس اللون من علامة Magrit.

الملكة ليتيزيا

الناحية الجمالية



ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف الملكة ليتيزيا بوضع المكياج لتبدو أكثر طبيعية، وزينت إطلالتها بأقراط مُميزة من الزمرد الأخضر و الياقوت من علامة TOUS للمجوهرات.



تصفية الشعر



ولم تتكلف أيضا في تصفيف شعرها، بل اختارت تسريحة بسيطة وهى الكعكة المُرتفعة، لتبرز جمال وجهها وبساطتها.



الملكة ليتيزيا

من هي الملكة ليتيزيا؟



وكانت ليتيزيا قبل معرفتها بالملك فيليب، تعمل كصحفية في عدد من الصحف والوكالات الإخبارية، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة كومبلوتنس في مدريد وحازت على درجة الماجستير في الصحافة السمعية البصرية من معهد الدراسات في الصحافة السمعية البصرية، وخلال مسيرتها المهنية، قدمت قصصاً هامة مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل عام 2000 والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر من Ground Zero عام 2011، وحرب العراق عام 2003.



وفى عام 2002، التقى الأمير فيليب، ب ليتيزيا، بالصدفة في حفل عشاء، وقد نالت الصحفية النشيطة في مجالها، إعجاب الأمير الإسباني، ليدشنا قصة حبهما سويا، ومن ثم أعلن القصر الإسباني رسمياً عن زواج ليتيزيا وفيليب في 22 مايو بكاتدرائية "سانتا ماريا لا ريال دي لا المودينا" فى زفاف أسطوري.



وأنجبا الثنائي الأميرة الإسبانية طفلتها الأولى ليونور، وبعد عامين أنجبا طفلتهما الثانية صوفيا، والتي حملت اسم جدتها.