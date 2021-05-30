إعدام 350 شيشة وتحرير 148 غرامة لعدم ارتداء الكمامة بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج حملاتها الميدانية، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم إعدام 350 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي تم شنها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، بحملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 22 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 10 شيش، وضبط 85 من المضبوطات المختلفة .

وأوضح لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة للتأكد من مدى التزام المحلات بقرار الغلق، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر لمقاهي ومحلات تجارية مخالفة، وتحرير 19 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 25 شيشة .

وقال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه تم القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، أسفرت عن تحرير 14 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى القيام بحملات رش وتطهير وتعقيم استهدفت شوارع " سعد بن جبير، وعبد الله مبارك، وزيد بن ثابت، والشيخ علي محمد، ومبنى شرطة النجدة، بشارع الشيماء، والمنشية، ومحمود مشرف، ومكتب تفتيش وعلاقات العمل، وشارع حمزة بن عبد المطلب، والتعاون، وأحمد شوقي، وصديق المنشاوي، وعبد الفتاح سلام، وتفتيش عموم آثار سوهاج، ومسجد صديق المنشاوي" .

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة، وأسفرت عن غلق وتشميع 20 محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق الاحترازي، وفض سرادق أفراح بمنطقة سيالة أولاد نصير، ومصادرة 5 شيش، وضبط 45 من المضبوطات المتنوعة.

وفي مركز ومدينة طما، قال حازم أبو الخير رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات للمرور على المقاهي، والمحلات، ومواقف السيارات بدائرة المركز، وتم تحرير 14 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق وتشميع "2 مقهى، ورشة ميكانيكا، ومحل ملابس، وقاعة أفراح"، مخالفين للإجراءات الاحترازية.

وقال حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم القيام بحملات مكبرة أسفرت عن تحرير 3 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 53 شيشة، وغلق وتشميع ٤ مقاهي مخالفة، وتم رش وتطهير المصالح الحكومية وشوارع " النزلة والنيل، والشباب، وشارع المركز، وعبدالمنعم رياض، ومبنى النيابة الادارية، ومداخل البنوك، ومكاتب البريد".

وأشارت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا إلى أنه تم القيام بحملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير 46 مخالفة وغرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وتحرير 27 محضر لمحلات تجارية مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وتشميع وغلق 15 محلات مخالفة، ومصادرة 25 شيشة، كما تم تطهير وتعقيم 284 شارع بالمدينة والقرى التابعة.

وفي مركز ومدينة المنشاة، شنت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز، حملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 30 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 75 شيشة، وغلق 11 مقهى ومحلات تجارية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية .

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى تنفيذ حملات مكبرة بجميع أنحاء المركز، أسفرت عن مصادرة 12 مضبوطات متنوعة، وغلق 3 مقاهي مخالفة للإجراءات، ومصادرة 7 شيش، لافتا إلى القيام بحملة تطهير شملت "مجمع مصالح نيدة، والمكاتب الادارية، والإدارات التابعة".