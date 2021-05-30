الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: حصر ملاحظات التسليم للمنتفعين بمشروع الإسكان المتميز (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في جولة ميدانية بمشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد، على حصر وتجميع كافة ملاحظات التسليم للمواطنين المنتفعين، والذين قاموا باستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم سواء في التجمع الأول أو الثاني، وذلك بإشراف من لجنة المهندسين بمديرية الإسكان، على أن تقوم شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف بطرحها على أحد المقاولين للإسراع في تلافيها وتشطيب هذه الوحدات بالجودة التي تنال رضا الحاجزين.


ووجه لسرعة تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بعد إنهاء أعمال التطهير وغسيل الشبكات، والتي تضم خط طرد بطول 4 كم وشبكات بطول 2 كم، ولاسيما بعد الانتهاء من شبكات مياه الشرب والاتصالات، علاوة على إنشاء مسجد وسط التجمعين، وأيضاً تنفيذ محور الدخول الثالث خلف مسجد الجعفرية، فيما جاري أعمال إدخال شبكات الغاز الطبيعي، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال اللاندسكيب والأرصفة، بالإضافة إلى رصف الطرق بشكل نهائي حتى يتسنى افتتاح هذا المشروع بالشكل الحضارى النموذجي المتكامل.


وكلف اللواء أشرف عطية باتخاذ رئيس مركز ومدينة أسوان الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بناء وتغيير واجهات أو مداخل الشقق بالإسكان المتميز، بجانب قيام الشركة المنفذة بدهان واجهات العمارات غير المتناسقة مع تصميمات المشروع، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي له.


وأوضح المحافظ أن هناك متابعة ميدانية يومية من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعد تخصيص مكتب لها داخل المشروع لمتابعة معدلات التنفيذ أولاً بأول والعمل على إيجاد حلول سريعة لأي معوقات تظهر أثناء تنيفذ الأعمال داخل المشروع.


جدير بالذكر أن كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت، بتفقد عدد 2 لودر أحدهما حفار والأخر زاحف بتكلفة إجمالية 2،2 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 21 معدة وسيارة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26،7 مليون جنيه.

وجاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لدعم منظومة النظافة بالمعدات والسيارات الجديدة.

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
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